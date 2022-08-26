Экстремально исхудавшая Ходченкова перепугала фанатов: вот что произошло

Светлана Ходченкова вот уже несколько недель наслаждается своим отпуском. Сначала она отдыхала в Сочи, а теперь переместилась во Францию. Артистка в своем блоге регулярно делится кадрами с каникул, однако внимательные поклонники обращают внимание преимущественно не на эффектные виды, а на внешний вид знаменитости. Дело в том, что артистка в последнее время выглядит весьма болезненной и, как считают фанаты, страдает от нехватки веса.

«Как же вы похудели», — замечают пользователи Сети.

Как отметили многие, такие резкие изменения могут быть связаны с проблемами Ходченковой со здоровьем. Обсуждая ситуацию, фанаты сразу вспомнили и трагичную историю Евгении Брик. Сначала знаменитость начала появляться на публике с короткой стрижкой и красовалась худобой, а после оказалось, что все перемены связаны с онкологией. Некоторые подписчики даже призвали актрису как можно скорее обратиться к специалисту, однако она никак не отреагировала на эти сообщения.