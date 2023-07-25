Экстраверт, интроверт или амбиверт: этот тест с точностью ответит, кто вы

Деление людей на экстравертов и интровертов придумал примерно сто лет назад немецкий ученый Карл Юнг. Он полагал, что представители 1го типа сконцентрированы в первую очередь на общении и нахождении в обществе, представители второго - на собственном внутреннем мире. Кроме того, в 1923 году Юнг дополнил свое исследование, выделив еще и третий тип - амбивертов, но не стал включать его в типологию, это сделали психологи гораздо позднее. С тех пор, как возникла эта теория, она обросла целым рядом мифов и стереотипов. Например, считается, что экстравертов на нашей планете насчитывается гораздо больше, чем интровертов, но научно подтвержденных фактов на этот счет не существует. Ведь есть и адаптированные интроверты, которые могут демонстрировать поведение экстраверта, если того требуют обстоятельства. По мнению директора Лаборатории человеческой психофизиологии Университета Мэриленда Барри Смита, около 70% людей в мире - амбиверты, то есть сочетающие в себе и тот, и другой типы. Хотите узнать точный ответ на вопрос, к какому типу личности вы относитесь? Тогда скорее ответьте на вопросы нашего нового психологического теста.

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