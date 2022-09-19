Экстраверт, интроверт, амбиверт? Узнайте, кто вы, с помощью простого теста

Многие люди убеждены, что тип характера - экстраверт, интроверт или амбиверт - зависит от воспитания, полученного в детстве. Однако психологи опровергают эту мысль - они утверждают, что тип характера невозможно взрастить искусственно, так же, как и темперамент. Экстравертность, интровертность и амбивертность формируются в очень раннем возрасте, и в дальнейшем человек практически ничего не может с этим поделать - лишь принимать себя таким, какой он есть, осознавать свои особенности и не пытаться в угоду стереотипам подстроиться под другие типы личности. Кстати, термины “экстраверт” и “интроверт” впервые ввел в науку швейцарский психолог Карл Густав Юнг. В дальнейшем он признал также термин “амбиверт”, обозначающий тип личности, который способен подстраиваться под любую среду. Несмотря на то, что в свою типологию Юнг амбивертов так и не внес, это не мешает современным исследователям использовать это понятие и работать с ним. Многие предпочитают вариант “амбиверсия”, предложенный американцем Эдмундом Конклином.

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