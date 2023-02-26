Экстравагантнее Евы Польны: гляньте, на ком женился экс-солист группы «Гости из будущего»

На российской эстраде есть масса интересных и популярных групп, чьи композиции способны на время заставить слушателей забыть о всех невзгодах. Таким коллективом были и «Гости из будущего». Их песни казались необычными, но при этом мелодичными, поэтому нравились публике.

Поклонники дуэта восхищались творческим талантом Юрия Усачева и голосом Евы Польны. Однако группа все же распалась, и каждый пошел своей дорогой.

Бывший участник стал успешным саунд-продюсером и иногда гастролирует как диджей. В семейной жизни у него наступила полная идиллия, ведь со своей избранницей он воспитывает чудесного сына. Супругой музыканта оказалась Тина Кузнецова, которая тоже является певицей. Ее образы чем-то напоминают стиль бывшей коллеги Юрия. Но девушка одевается гораздо причудливее и любит сочетать в своем гардеробе вещи с яркими цветами и принтами. А короткие светлые волосы она всегда зачесывает наверх, создавая немного небрежный внешний вид.