Экстравагантная красотка из фильма «Ищите женщину» вышла за старика: взгляните на нее сейчас

Елена Денисова (в девичестве Укращенок) стала актрисой совершенно случайно. Ехала поступать в один ВУЗ, но, разговорившись на остановке с незнакомкой, решила круто поменять свое решение. И отправилась в театральный. Став студенткой ГИТИСа, девушка довольно быстро начала сниматься. Ее дебютом была эпизодическая роль в ленте «Место встречи изменить нельзя».

А настоящая слава к ней пришла после роли Вирджинии в «Ищите женщину». После было скоропалительное замужество, оказавшееся неудачным. И рождение сына. Несмотря на крах личной жизни, в профессиональной сфере Елена блистала. Она снималась в кино и играла в театре. А вскоре познакомилась с писателем и историком Эдвардом Радзинским, который был старше почти на четверть века.

Но ни о каких романтических отношениях долгое время не было и речи. Сначала актриса не могла привлечь внимание мужчины. Он попросту боялся разницы в возрасте и в целом не выносил женские уловки. А после Елена глубоко ушла в религию. И только потом она сама пришла к Эдварду и предложила пожениться, мотивируя это тем, что любые иные романтические отношения для нее — это грех.

Немного подумав, Эдвард согласился взять в жены Денисову, которая к тому времени не просто пришла к Богу, а бросила актерскую карьеру и очень хотела помогать людям. Супруг исполнил это желание, и теперь Елена занимается благотворительностью. Кроме того, она помогает мужу в его работе и творчестве.