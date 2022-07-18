Экстрасенс Вольф Мессинг: эти 3 знака Зодиака никогда не покинет удача

Личность Вольфа Мессинга окутана множеством легенд и мифов. Сейчас сложно разобраться, какие из слухов о самом известном советском экстрасенсе правдивы, а какие – нет. Достоверно известно, что Мессинг интересовался астрологией. Он называл три знака зодиака, которые, по его мнению, в любой сложной ситуации могли рассчитывать на помощь мироздания. Рассказываем, кто же эти счастливчики и чем они привлекли внимание Мессинга.

Овен

Представителей огненного знака легендарный Вольф Мессинг называл особенными людьми. Он считал, что Овны как никто другой способны воплотить в реальность свои самые заветные мечты.

Причиной тому природное упрямство – стоит только Овну почувствовать, что кто-то сомневается в его успехе, как в душе тут же загорается стремление доказать обратное.

Кроме того, Мессингу импонировали такие качества уроженцев этого знака, как ум и хитрость. Благодаря своей смекалке Овны хорошо умеют отличать врагов от друзей, а ложь – от правды. Развитое шестое чувство помогает им избегать подводных камней и ловушек, расставленных завистниками.

Весы

Легендарный экстрасенс отзывался о Весах как о людях, способных достичь больших карьерных высот. Если уроженцы воздушного знака захотят подняться на самую верхнюю ступеньку карьерной лестницы, то с большей вероятностью они добьются желаемого.

В осуществлении грандиозных планов Весам помогает их талант к управлению людьми.

Представители этого знака – прирожденные манипуляторы, которым не составит труда завоевать расположение окружающих и заставить их плясать под свою дудку. Но не стоит считать их хладнокровными карьеристами – в конечном счете все манипуляции Весов приносят прибыль и им самим, и их подчиненным.

Водолей

Вольф Мессинг видел в уроженцах воздушного знака целую массу талантов. По его мнению, Водолеи способны смотреть на мир под таким углом, под которым его не видит больше никто.

Благодаря своей индивидуальности они выгодно выделяются на общем фоне, привлекают к себе внимание и людей, и высших сил.

Кроме того, Водолеи обладают даром притягивать к себе окружающих, к ним тянутся, потому что чувствуют их положительную энергетику. Все это позволяет представителям знака с легкостью заводить новые знакомства, поэтому за спиной у Водолеев всегда есть надежный тыл из друзей и близких.