«Экспромт на скорости света»: советского «Властелина колец» в СССР любили меньше, чем в США – а сняли его благодаря… капусте (и Энтони Хопкинсу)

Если в вашей личной коллекции странного кино есть ниша для вещей, снятых на сумасшедшем энтузиазме и нулевом бюджете, советские «Хранители» наверняка займут там VIP-ложу. История их создания – чистый производственный триллер: «объедки» телецентра, холод, капустный грим Голлума, и все это на фоне страны, которая буквально трещала по швам.

Как фильм потерялся на 30 лет

Эта двухсерийная версия «Братства Кольца» вышла в 1991-м – и тут же исчезла. Никто не рассчитывал, что она вообще переживет эпоху: актеры в интервью Variety вспоминали, что политический хаос вокруг был куда важнее детского телепроекта.

Бильбо – актер Георгий Штиль – признавался:

«Друзья начали звонить с поздравлениями после премьеры, а я сначала даже не понял, о чем они говорят».

Штиль пересмотрел фильм уже в возрасте под 90 – и был поражен тому, что команда умудрилась выжать из бюджета, которого, по сути, не было:

«Мы смогли сделать так много с таким минимумом».

Индустрия без денег и времени

«Хранители» снимались в условиях, которые сегодня можно считать экстремальными. Сергей Шелгунов, сыгравший Мерри, вспоминал:

«Мы использовали все, что мог дать телецентр. Задники, пластиковые реквизиты, парики – все, что можно было взять бесплатно».

Голлуму сделали прическу из того, что нашлось – отчего тот получил свой легендарный «капустный» силуэт.

Съемки проходили в трехчасовых окнах между другими передачами. Актеры приходили прямо из театральных репетиций, репетировали час – и сразу снимали огромные сцены без дублей.

«Это был экспромт на скорости света», – вспоминали они.

Огонь, вода и снова огонь

Режиссер Наталья Серебрякова решила, что простая телевизионная «запись спектакля» ей не подходит. На ходу рождались спецэффекты, от зеленого хромакея до гигантских Тома Бомбадила и Златеники, возвышающихся над хоббитами.

«Она хотела создать мистическую атмосферу – ставила свечи перед камерой, пыталась снимать сквозь пламя», – вспоминал Шелгунов. Все это выглядело наивно, но смело для советского ТВ начала девяностых.

Театр, который жил внутри каждого кадра

Самое удивительное – кто здесь играл. Практически весь каст – звезды петербургских театров.

Бильбо и Боромир выходили на сцену БДТ по несколько раз в неделю. Том Бомбадил – Сергей Паршин – работал в Александринке и руководил театральным союзом города. Галадриэль – Елена Соловей – уехала из страны сразу после съемок.

Актеры не получали нормальных денег, жили на государственные ставки и делали проект почти бесплатно. Но вспоминали то время с теплом:

«Театр тогда был домом, люди помогали друг другу».

Боромир и внутренний демон

Евгений Солляков вспоминал, что, играя Боромира, хотел «выпустить демона внутри», вдохновляясь Энтони Хопкинсом в «Молчании ягнят».

До этого он почти всегда играл положительных персонажей – священников, Иисуса Христа – и для него было настоящим испытанием показать темные стороны героя.

«Смотрел фильм спустя годы и понял: не до конца раскрыл образ, слишком эмоционально пытался объяснить желание кольца, а надо было быть сдержанным», – признавался он.

Голлум, которого никто не понимал

В театральной постановке «Баллады о Бильбо Бэггинсе», предшественнице «Хранителей», Шелгунов играл Голлума десять лет – и признавался, что понятия не имел, как тот должен выглядеть.

«Не было четкой идеи, что он за существо. Решили, что он должен выглядеть странно».

В результате родился персонаж между мальчиком и девочкой, с перепончатыми пальцами и парой длинных волосков – и теперь это эстетика, которую невозможно развидеть.

Стыд и гордость спустя четверть века

Во все том же интервью Variety Шелгунов смеялся, что ему немного стыдно:

«Все очень простое, примитивное. Но все видят, что мы делали все, что могли».

Именно эта искренность и вывела «Хранителей» из архива прямиком в мемы, цитаты, исследования и культуру интернет-ретро.

Почти сорок лет спустя советский «капустный» Голлум и Том Бомбадил ростом с дерево продолжают жить – как самое человечное, теплое и смешное напоминание о том, что даже великие истории порой оживают в самых неожиданных формах.

