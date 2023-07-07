Экспресс-тест на эрудицию: насколько всесторонне вы образованы?

Прослыть всесторонне образованным и интеллектуальным человеком хотелось бы многим из нас, но не всегда эти лавры достижимы. По словам психологов, судить об уровне IQ можно не только по тому, как блестяще кто-то решает математические задачи или рассуждает на научные темы. Нередко об интеллектуальности человека свидетельствуют и другие признаки, не самые очевидные. Например, в таковым относят нестандартную организацию рабочего пространства. Благодаря фильмам и сериалам образ гения зачастую ассоциируется с хаосом, который тот разводит вокруг себя. Но совсем не обязательно, что интеллектуал окружает себя беспорядком и грязью. Это лишь один из множества вариантов. Рабочее место человека, не обделенного умом, красноречиво говорит о том, что оно приспособлено под нужды хозяина, который молниеносно ориентируется в этом пространстве. В то время как посторонний человек даже карандаша с ластиком там не найдет, гений обнаружит искомые вещи за считанные секунды. То, что для другого сложно и непонятно, для него удобно и очевидно.

Можно ли отнести вас к числу интеллектуальных и всесторонне образованных людей? Проверьте себя, ответив на вопросы нашего теста.