Эксперимент не удался: что стало с детьми советских Тепляковых, которых считали гениями

Семья Тепляковых известна на всю страну своим необычным подходом к воспитанию и достижениями детей. Девочка Алиса уже в девять лет смогла стать студенткой МГУ, привлекла к себе внимание публики, а после стало известно и о других не менее успешных наследниках. Однако Тепляковы оказались не единственными, кто удивлял окружающих успехами детей.

Так, в советское время внимание публики было приковано к Борису Никитину и Лене Литвиновой. Они придумали свой собственный метод воспитания детей. Наследников постоянно закаливали, а в доме не было никаких ограничений и правил. Каждую свободную минуту они старались посвятить обучению, что в итоге сделало детей эрудированнее многих взрослых.

Дети выросли самостоятельными, серьезными и умными. Но им так и не удалось найти себе друзей, к тому же они отличались безразличием, ведь со всеми проблемами разбирались без чьей-либо помощи. И уже во взрослой жизни Никитины не смогли добиться триумфального успеха. Многие из наследников пары построили успешную карьеру, но не могут похвастаться выдающимися достижениями, несмотря на надежды родителей и общества.