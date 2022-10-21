Эксцентричная причуда принцессы Дианы вас удивит: сегодня подобное неприемлемо

Принцесса Диана, как никто другой, умела удивлять публику. Супруга принца Чарльза всегда старалась быть понятной для простого народа, что ей отлично удавалось. Впрочем, один поступок Леди Ди немало озадачил британцев и поклонников королевской семьи по всему миру.

В 1983 году Диана побывала на матче по игре в поло, в котором принимал участие ее возлюбленный. Тогда она вышла в свет, надев на свое запястье сразу два вида часов: один аксессуар был с тонким золотым ремешком, а другой — с толстым кожаным. Многие решили, что принцесса сделала так, чтобы следить за разными часовыми поясами. На самом же деле причина была иной.

Как оказалось, кожаные часы принадлежали не «народной принцессе», а Чарльзу. Надела же их Диана не из практичных соображений, а в знак уважения к своему будущему мужу и как талисман на удачу. Между тем сегодня подобное кажется немыслимым: члены королевской семьи стараются вести себя крайне сдержанно и всячески избегают публичного проявления чувств.