Эксцентричная Фиби из «Друзей» в 60 выглядит на 40: возраст выдает только одно

Фиби Буффе была самой неординарной героиней ситкома «Друзья». Ее сыграла Лиза Кудроу, которая до сих пор прочно ассоциируется со своим культовым персонажем.

Совсем скоро актриса отметит 60-летие. Глядя на Кудроу, в это невозможно поверить. Лиза почти не изменилась со времен «Друзей» и выглядит максимум на 35-40 лет. Единственное, что выдает ее возраст, это морщины на лбу.

Лиза никогда не скрывала, что делала «уколы красоты». Но, в отличие от многих коллег, Кудроу знает, когда остановиться. Ее лицо выглядит молодо, при этом оно не превратилось в безэмоциональную маску.

В обычной жизни звезда «Друзей» не пользуется косметикой и предпочитает свободный стиль. Актриса избегает публичной жизни и никогда не ввязывается в скандалы.

Кудроу давно состоит в браке с Мишелем Стерном, от которого она родила сына. Во время беременности Лиза продолжала сниматься в «Друзьях». Продюсеры, узнав о положении актрисы, придумали такой сюжетный поворот: Фиби соглашается выносить детей для своего брата.