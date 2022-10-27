Экс-жена Майкла Джексона покаялась в страшном: грязная тайна раскрыта

Майкл Джексон скончался летом 2009 года из-за передозировки обезболивающими, от которых у него была сильная зависимость. Следствие обвинило во всем врача Конрада Мюррея, но супруга артиста Дебби Роу призналась, что считает себя виновной в смерти бывшего мужа.

По словам Роу, которая разоткровенничалась в недавнем документальном фильме, она знала о зависимости музыканта. Но женщина закрывала глаза на пагубное пристрастие и ничего с этим не делала. Сейчас же знаменитость винит себя в трагедии, ведь из-за ее бездействия артист не стал лечиться.

Поклонники неоднозначно отнеслись к признанию Роу. Многие уверены, что таким образом она пытается облегчить душу, ведь последние годы борется с онкологией. Другие же не сомневаются, что она говорит правду и должна была помочь супругу.

При этом ранее Роу отрицала, что ей было известно о зависимости Джексона. Еще несколько лет назад она заявляла, что у музыканта не было никаких проблем во время их совместной жизни.