Экс-жена Аршавина наконец-то подала признаки жизни, но продолжает вести себя странно

Алиса Казьмина больше не становится героиней скандальных шоу. Да и в соцсетях звезда перестала появляться. Больше года она никак не напоминала о себе поклонникам, но теперь, наконец, подала признаки жизни.

На днях экс-супруга Андрея Аршавина отметила свой день рождения. Праздник журналистка провела вместе с мамой и своими детьми. В блоге Натальи Сарычевой появились снимки цветов, предназначенных для именинницы.

Фанаты выдохнули, сделав вывод о том, что с Казьминой все в порядке. И тем не менее, по мнению большинства, многодетная мать ведет себя странно. Алиса скрывает от публики свое лицо, которое так долго пыталась привести в порядок с помощью пластики.

Бывшая жена спортсмена прежде рассказывала, что страдает от редкого аутоиммунного заболевания. Страшный недуг почти полностью разрушил ее нос. Казьмина прошла через множество операций, но улучшить свою внешность и поправить здоровье, по всей видимости, не смогла.