Экс-участника One Direction не узнать: поклонники в ужасе (фото)

Несколько лет назад ирландская поп-группа One Direction «взрывала» мировые чарты. Поклонницы сходили с ума от солистов и постоянно спорили, кто из них самый горячий красавчик. Одним из фаворитов был миловидный Лиам Пейн, который с годами утратил свою привлекательность.

Внешность певца внезапно стала объектом для насмешек. Дело в том, что Пейн решил сделать свое лицо более мужественным, но переборщил. Челюсть музыканта стала шире, а подбородок — намного четче. Поклонники предполагают, что артист посещал не только косметолога, но и хирурга, ведь лицо Лиама претерпело серьезные изменения. Одни лишь филлеры не дают такого результата. Кроме того, певцу убрали комки Биша, чтобы сделать впалые скулы.

Теперь пухлощекость Пейна осталась в прошлом, только не всем по душе нынешняя острота его лица. Певца сравнили с героем мультика «Губка Боб квадратные штаны» Сквидвардом, когда тот сделал пластику. Но вряд ли Лиам добивался сходства с этим героем.