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Экс-супруга пролила свет на последние дни погибшего в 45 лет Пьера Нарцисса

23 июня 2022 11:40
Экс-супруга пролила свет на последние дни погибшего в 45 лет Пьера Нарцисса

По словам Валерии Калачевой, медики отчаянно боролись за жизнь музыканта.

Накануне стало известно о смерти 45-летнего певца Пьера Нарцисса. Его дочка Каролина-Кристель Калачева посвятила отцу нежный пост в соцсетях, поблагодарив его за поддержку. Как оказалось, она успела сказать ему это и лично: Пьер говорил с дочерью незадолго до смерти. Бывшая жена певца Валерия Калачева пролила свет на последние дни погибшего исполнителя, заметив, что они все много общались друг с другом.

По ее словам, музыкант очень мучился из-за постоянных болей. Он казался полным, но не из-за лишнего веса, а от скопления воды в организме. Экс-супруга общалась с Пьером за несколько часов до скоропостижной гибели: певец собирался на гемодиализ из-за почечной недостаточности.

У исполнителя началась подагра, в результате которой на внутренних органах отложились соли и креатинин. Врачи спешно забрали Нарцисса в реанимационную палату. В беседе с изданием Super! Валерия подчеркнула, что за жизнь певца боролось все отделение до последнего момента. Из реанимации Пьер передал дочери слова любви и успел проститься с ней.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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