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Киноафиша Статьи Экс-супруга молчать не стала: неприглядный поступок звезды «Универа» вызвал оторопь

Экс-супруга молчать не стала: неприглядный поступок звезды «Универа» вызвал оторопь

19 июля 2022 13:44
Экс-супруга молчать не стала: неприглядный поступок звезды «Универа» вызвал оторопь

Артист привлек внимание поклонников к своей личной жизни.

Виталий Гогунский столкнулся с обвинениями своей бывшей возлюбленной Ирины Маирко. Экс-избранница артиста утверждает, что он не платит алименты на содержание их общей дочери.

Отношения пары продолжались несколько лет с небольшими перерывами. Влюбленные сначала встречались, а после расходились, при этом Гогунский даже успел жениться на другой избраннице и развестись спустя два года. В 2010 году у пары родилась наследница Милана, воспитанием которой занимается именно Ирина. Как утверждает женщина, за последние три года она получила лишь полторы тысячи рублей на нужды их общего ребенка.

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Сам Гогунский, как рассказывает Telegram-канал «Антиглянец», отвергает подобные обвинения. Якобы он активно занимался раскруткой социальных сетей дочери, поэтому к 12 годам она уже имеет больше 2 млн подписчиков на YouTube. И именно благодаря ему Милана стала популярным блогером, поэтому может самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Пока неизвестно, намерена ли Ирина обращаться в суд или не будет начинать официальные разбирательства из-за выплат.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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