Экс-солистка «Тату» не стала молчать об онкологии мужа: хватило нескольких слов

Летом этого года Лена Катина сыграла свадьбу со своим возлюбленным — миллионером Дмитрием Спиридоновым. Счастье влюбленных было омрачено страшным диагнозом, который врачи поставили предпринимателю.

Рак щитовидной железы — именно такой вердикт вынесли медики. Экс-солистка группы «Тату» не оставила возлюбленного в беде. Певица верит, что муж, который регулярно посещает специалистов, чтобы держать свое состояние под контролем, победит смертельный недуг.

В интервью журналу «Все для женщины » знаменитость подчеркнула, что ее супругу удалось добиться стойкой ремиссии, чему поспособствовало лечение, которое он прошел в немецкой клинике. В то же время исполнительница уточнила, что коварная болезнь может вернуться. «Я молюсь за него», — призналась артистка. В завершение она отметила, что надеется на долгую и счастливую совместную жизнь со своим мужем, которому планирует подарить наследников.