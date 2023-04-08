Экс-солистка «Блестящих» стала похожа на живую куклу: посмотрите сами (фото)

Каждая участница группы «Блестящие» может похвастаться прелестной внешностью. Но большего всего внимания привлекает к себе красота Ксении Новиковой.

У певицы четкий овал лица, светлые волосы и выразительные глаза. Однако чересчур маленький нос наводит подписчиков исполнительницы на мысли о том, что она все таки делала пластическую операцию. Споры по этому поводу идут уже многие годы и не прекращаются даже сегодня. Впрочем, женщина всячески отрицает какое-либо вмешательство и пытается прекратить обсуждения ее внешности в Сети.

Эта тема уже давно стала для Ксении болезненной, но ее утонченный нос не дает поклонникам покоя. Под фотографиями красавицы можно встретить немало комментариев по поводу ее пластики.