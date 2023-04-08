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Экс-солистка «Блестящих» стала похожа на живую куклу: посмотрите сами (фото)

8 апреля 2023 17:45
Экс-солистка «Блестящих» стала похожа на живую куклу: посмотрите сами (фото)

Споры не утихают по сей день.

Каждая участница группы «Блестящие» может похвастаться прелестной внешностью. Но большего всего внимания привлекает к себе красота Ксении Новиковой.

У певицы четкий овал лица, светлые волосы и выразительные глаза. Однако чересчур маленький нос наводит подписчиков исполнительницы на мысли о том, что она все таки делала пластическую операцию. Споры по этому поводу идут уже многие годы и не прекращаются даже сегодня. Впрочем, женщина всячески отрицает какое-либо вмешательство и пытается прекратить обсуждения ее внешности в Сети.

Эта тема уже давно стала для Ксении болезненной, но ее утонченный нос не дает поклонникам покоя. Под фотографиями красавицы можно встретить немало комментариев по поводу ее пластики. Экс-солистка «Блестящих» стала похожа на живую куклу: посмотрите сами (фото)

«Всегда как кукла», «Прическу изменила, грудь увеличила, макияж улучшила», — прокомментировали пользователи.

Фото: Global Look Press, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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