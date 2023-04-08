Экс-солистка «Блестящих» стала похожа на живую куклу: посмотрите сами (фото)
Споры не утихают по сей день.
Каждая участница группы «Блестящие» может похвастаться прелестной внешностью. Но большего всего внимания привлекает к себе красота Ксении Новиковой.
У певицы четкий овал лица, светлые волосы и выразительные глаза. Однако чересчур маленький нос наводит подписчиков исполнительницы на мысли о том, что она все таки делала пластическую операцию. Споры по этому поводу идут уже многие годы и не прекращаются даже сегодня. Впрочем, женщина всячески отрицает какое-либо вмешательство и пытается прекратить обсуждения ее внешности в Сети.
Эта тема уже давно стала для Ксении болезненной, но ее утонченный нос не дает поклонникам покоя. Под фотографиями красавицы можно встретить немало комментариев по поводу ее пластики.
«Всегда как кукла», «Прическу изменила, грудь увеличила, макияж улучшила», — прокомментировали пользователи.