Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Экранный Буратино раньше напоминал тяжелобольного ребенка: посудите сами

Экранный Буратино раньше напоминал тяжелобольного ребенка: посудите сами

13 октября 2023 11:45
Экранный Буратино раньше напоминал тяжелобольного ребенка: посудите сами

Юному актеру пришлось несладко.

В советские времена уровень развития спецэффектов был намного хуже, чем сегодня. Сейчас практически любое лицо могут нарисовать при помощи компьютерной графики, но в СССР приходилось выкручиваться за счет грима, причем не всегда специального. В ход шли фата, обычный канцелярский клей и другие ухищрения.

Исключений не делали даже для актеров самого юного возраста. Дмитрию Иосифову было всего десять лет, когда он исполнил главную роль в фильме-сказке «Золотой ключик, или Приключения Буратино». И ради съемок мальчику пришлось пойти на немалые жертвы. Актеру сбрили волосы на голове и даже брови. Вместо парика ему под колпачок приклеивали искусственную стружку, а брови просто рисовали на лице заново — так, чтобы они напоминали кукольные.

Чтобы закрепить на Диме пенопластовый длинный нос, каждый день требовалось не меньше часа. Как это вытерпел десятилетний мальчик, остается только догадываться. Не говоря уже о том, что без грима он выглядел как тяжелобольной ребенок.

Фото: Кадры из фильма «Приключения Буратино» (1975)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше