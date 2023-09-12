Экранная любовь перешла в жизнь: что известно о романе звезд сериала «Зимородок»

Сериал «Зимородок» стал настоящим открытием для многих зрителей. Они с напряжением следили за отношениями богача Ферита и бедной девушке Сейран. Серии били все рекорды по просмотрам, а потому фанаты начали надеяться на второй сезон проекта. Ведь он уже обгонял по популярности даже предыдущий хит «Постучись в мою дверь».

Интереса поклонникам добавляет и тот факт, что экранная любовь исполнителей главных ролей перешла в реальную жизнь. Турецкие СМИ все чаще сообщают, что Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир встречаются. Очевидцы замечают их вместе не только за прогулками на улицах, но даже в аэропорту, откуда они предположительно вылетели на отдых.

Сами актеры никак не комментируют предположения о своей личной жизни, но и не опровергают слухи. Некоторые источники даже говорят, что Дамир уже присматривает кольцо для помолвки со своей возлюбленной и готов жить с ней вместе.

Правда, актерам из «Постучись в мою дверь» тоже поначалу приписывали роман. Но после завершения проекта появились сплетни, что это был простой пиар-ход, а не реальная любовь.