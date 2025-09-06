Меню
Экранизация Life is Strange получила идеального режиссера: могла бы стать хитом, но в России сериал запретят

6 сентября 2025 16:11
Экранизация Life is Strange получила идеального режиссера: могла бы стать хитом, но в России сериал запретят

Сериал по культовой игре уже в работе.

Amazon Prime Video официально запустил в производство сериал «Жизнь странная» — экранизацию популярной серии видеоигр Life Is Strange, созданной студией Don’t Nod Entertainment и изданной Square Enix. Шоураннером проекта назначен Чарли Ковелл, известный по сериалу «Конец чертового мира».

Производством займётся Amazon MGM Studios совместно с Square Enix, Story Kitchen и LuckyChap — компанией Марго Робби. В числе исполнительных продюсеров — Дмитрий М. Джонсон, Майк Голдберг и Тимоти И. Стивенсон.

О чём будет сериал

Сюжет повторит события оригинальной игры 2015 года. Главная героиня — Макс Колфилд, студентка факультета фотографии, внезапно обнаруживающая у себя способность перематывать время.

Экранизация Life is Strange получила идеального режиссера: могла бы стать хитом, но в России сериал запретят

Когда она спасает от смерти свою подругу детства Хлою Прайс, девушки начинают расследовать загадочное исчезновение однокурсницы и вскрывают мрачные тайны тихого городка Аркадия-Бэй.

По официальному синопсису, зрителей ждёт история, полная моральных выборов и переломных решений: «Макс и Хлоя оказываются перед невозможным выбором между жизнью и смертью, который навсегда изменит их судьбы».

Экранизация Life is Strange получила идеального режиссера: могла бы стать хитом, но в России сериал запретят

Серия игр и ожидания фанатов

Оригинальная Life Is Strange разошлась миллионными тиражами, породила приквел Before the Storm (2017), продолжения Life Is Strange 2 (2018), True Colors (2021) и свежую часть Double Exposure (2024).

Фанаты надеются, что сериал сохранит дух игры — атмосферу тревоги, психологического напряжения и сложных решений.

Доступность в России под вопросом

Из-за законодательных инициатив и ограничений на распространение некоторых игр в России судьба выхода сериала в официальном релизе остаётся неопределённой. Напомним, сама игра Life Is Strange ранее уже попадала в дискуссии вокруг допустимого контента, а крупные издатели вроде Square Enix и Ubisoft приостановили часть деятельности на российском рынке.

Экранизация Life is Strange получила идеального режиссера: могла бы стать хитом, но в России сериал запретят

Премьера на Amazon Prime Video ожидается не ранее 2026 года. Сериал будет доступен лишь на нелегальных площадках, посещение и поиск которых уже может считаться нарушением.

Любите коротать вечера под сериалы о маньяках? Скоро на Netflix выйдет свой «Фишер» — для тех, кому не хватило 2-го сезона.

Фото: Кадры из игры Life is Strange
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
