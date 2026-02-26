«Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни

Казалось бы, что может пойти не так, когда в одном фильме собираются две главные звезды боевиков 90-х? Добавить к ним Рутгера Хауэра, британца Джейсона Флеминга, наших Юрия Колокольникова, Андрея Мерзликина и Павла Волю, да ещё и приправить это бюджетом в 50 миллионов долларов — и получится если не шедевр, то уж точно зрелище.

Но получилась «Тайна печати дракона» — фильм, который зрители дружно назвали одним из худших в своей жизни.

Сюжет продолжает историю «Вия» и косвенно опирается на историю Гоголя. Английский картограф Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на составление карт Дальнего Востока. Путь приводит его в Китай, где правят жестокие правители, водятся драконы и творится чёрт знает что. Фильм был настолько плох, что в Китае провалился сразу.

По задумке создателей, сюжет должен был соединить несколько легенд — от человека в Железной маске до древних сказаний о мёртвом казаке. На деле получился винегрет, в котором за первые 20 минут событий столько, что зритель перестаёт что-либо понимать.

Джеки Чан появился в роли Мастера, Арнольд Шварценеггер — коменданта тюрьмы Джеймса Хука. Оба, по словам очевидцев, просто «посветили лицом» в кадре. Актерам, видимо, забыли объяснить, что от них требуется. Отдельный перл — Павел Воля в образе Меншикова, также нелепо выбивающийся из коллеи.

Атмосфера первой части (речь о «Вие» 2014 года) утеряна полностью — вместо мрачного фэнтези нам предложили нечто среднее между семейным приключенческим фильмом и дешёвым балаганом. Учитывая, что в фильме участвуют звезды боевиков, особо плохо, что драки поставлены на уровне школьного спектакля.

Отдельная боль — реклама. Майонез «Махеевъ» мелькает в кадре с такой навязчивостью, что зрители всерьёз предположили: создатели надеются расплатиться с долгами хотя бы этим соусом, если прокат окончательно провалится. Бюджет фильма, к слову 50 миллионов долларов. Это был один из самых дорогих проектов в истории российского кино. Создатели рассчитывали собрать в прокате 2 миллиарда рублей. За три недели собрали 321 миллион. То есть отбили примерно 14 миллионов долларов из 50.

На Кинопоиске у фильма 6 баллов, на IMDb — 4,8. Но те, кто досмотрел до конца (а таких немного), не скупятся на эпитеты: «пустышка», «идиотизм», «чудовищно», «хуже, чем дипломная работа студента». Один из отзывов заканчивается фразой: «Я мог бы ещё долго говорить о том, какой фильм плохой, но вы ведь и сами всё понимаете».

