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«Эконом-версия Ким Кардашьян»: жену Джигана опозорили на всю страну

13 июля 2022 11:35
«Эконом-версия Ким Кардашьян»: жену Джигана опозорили на всю страну

Фанаты предпочли не скрывать свое мнение.

Оксана Самойлова столкнулась с критикой пользователи Сети из-за своей частной экскурсии в Эрмитаж. Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Только никому...».

Не так давно супруга Джигана рассказала, что вместе со своей семьей отправилась в Эрмитаж на частную экскурсию. Якобы их пустили в помещения музея, когда тот был закрыт, и показали все главные произведения искусства. Пользователи Сети не оставили без внимания рассказ знаменитости. Как отметили внимательные поклонники, эксклюзивной экскурсией в Эрмитаж Самойлова пытается повторить поездку Ким Кардашьян в Лувр, где она гуляла по закрытому музею в компании своих родных. В целом же супруга Джигана вновь показала, что старается копировать бывшую жену Канье Уэста во всем.

«Эконом-версия Ким Кардашьян», — смеются поклонники.

Также многие обратили внимание, что частная прогулка в Эрмитаже на самом деле доступна не только Самойловой. Как уверены пользователи Сети, подобная услуга стоит примерно 80 тысяч рублей и договориться о посещении залов музея можно даже на ночное время.

Фото: EastNews, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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