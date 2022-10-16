«Экипаж» перечеркнул карьеру маленького Алика: его мечта не сбылась

Артист уже в детстве решил, какой будет его жизнь.

Первый советский фильм-катастрофа «Экипаж» вышел на экраны в 1979 году. В картине блистало множество ярких актеров, а в их числе был юный Роман Монин, исполнивший роль сына одного из пилотов Алика. Картина произвела на юную знаменитость настолько большое впечатление, что после нее он решил навсегда завязать с работой актера.

Как оказалось, после участия в ленте Монин решил стать не актером, как предполагала публика, а пилотом. По словам самого артиста, эпизод, где Анатолий Васильев поднимает его вверх, а он летает как самолет, произвел на него огромное впечатление, и мальчик решил связать свою жизнь именно с авиацией.

После школы звезда «Экипажа» не оставил свою мечту и поступил в Московский авиационный институт. Однако покорить небо ему так и не удалось: кризис в стране ударил и по авиации, поэтому он просто не смог найти себе работу.

После этого Монин резко изменил свою жизнь и занялся бизнесом. Он получил второе образование и устроился в одну из международных корпораций. В итоге Монин стал руководителем ее российского отделения и долгие годы успешно руководит им.