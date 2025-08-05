«Экипаж» годами считали выдумкой Митты: реальная история, о которой молчали в СССР, заставляет вжаться в кресло

Режиссеру приходилось умасливать чиновников, а после врать, что все показанное в кадре было выдумкой.

Сцены героизма в «Экипаже» 1980 года после выхода называли киношной фантастикой. Но многие моменты списаны с реального полёта, во время которого бортмеханик свисал из самолёта на огромной скорости. Да-да, был такой случай — просто о нём не писали в советских газетах.

Кино по секретным отчетам

Ещё на стадии сценария режиссёр Александр Митта обратился в «Аэрофлот» за консультацией. И встретил Василия Мирошниченко — легендарного пилота. Мирошниченко начал летать в 1950-х и однажды оказался в такой ситуации, что и для экрана — перебор.

1971 год, рейс «Москва — Одесса», нет никакого разлива нефтепродуктов, но тоже жуть. У самолёта отказывает передняя стойка шасси, срезался болт. Бортмеханик на лету — буквально на лету — встаёт в нишу шасси и вставляет вместо болта отвёртку.

Чтобы вы понимали, работал мужчина на скорости 400 километров в час, любая ошибка была бы фатальна. К слову, он сперва выронил отвертку, но на счастье, в куртке лежала еще одна, которую утром герой поленился выложить в ящик для инструментов.

Запрет на съемки

Такой эпизод нельзя было снимать в открытую. Цензура. Полёты должны быть безопасными — и только.

«Было Министерство гражданской авиации, без которого невозможно было снять фильм. Режиссеру поставили задачу, чтобы зрители не боялись после фильма летать. Надо было сделать так, чтобы любой летчик на вопрос пассажира „а может ли такое быть?“, отвечал бы отрицательно. Это была основа основ в советское время: все сведения о происшествиях были для служебного пользования, о катастрофах — секретны, чтобы люди не боялись летать», — рассказал в беседе с «Кинопоиском» Александр Мирошниченко, сын пилота.

Странные сцены

Отсюда и сцены, где герой Жженова «слишком долго думает», разъясняет свои действия в кадре. Чтобы зрители понимали, что советские пилоты способны на все. В действительности решения о взлетах в подобных ситуациях главный пилот принимает за доли секунд, ничего не проговаривая.

Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо.