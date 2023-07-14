Екатерина Стриженова заставила народ биться в истерике: взгляните, что она сделала

Екатерина Стриженова давно известна своим пристрастием к пластике. Но на днях ведущая превзошла саму себя — ее внешности поразились даже видавшие виды поклонники.

55-летняя Стриженова предстала с лицом, похожим на маску. Она выложила фото, где позировала на фоне озера. Снимок мог получиться бы вполне симпатичным, если бы не одно но. Стриженова использовала фильтры, сглаживающие кожу. Однако вместо свежей моложавой внешности Екатерина получила лицо-маску. Ведущая перестала походить на себя.

Поклонники знаменитости выразили свое возмущение по поводу этих провальных метаморфоз. Вот что написали интернет-пользователи: «Что с ней происходит?», «Явный перебор с фильтрами», «Без эффектов невероятная красавица, а тут — лицо-маска».

Стриженова входит в десятку звезд, регулярно делающих пластику. Она неоднократно обращалась к специалистам, чтобы усовершенствовать фигуру, увеличить грудь и подтянуть лицо. Телезвезда так и не может смириться с процессом старения.