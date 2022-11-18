Екатерина Климова заставит вздрогнуть: от природной красоты следа не осталось

Екатерина Климова — одна из самых красивых актрис отечественного кинематографа. Однако теперь интернет-пользователи твердят о том, что звезда экрана покинула эти ряды. Всему виной резкие перемены в ее внешности.

В социальных сетях артистка поделилась своим новым снимком, сделанным в салоне авто. Не исключено, что знаменитость хотела похвастаться своей пышной грудью — для этого она облачилась в топ с весьма глубоким вырезом в области декольте. Но все внимание подписчиков было привлечено к лицу Климовой.

Фолловеры пришли к неутешительному выводу о том, что актриса побывала в кабинете косметолога и лишилась своей природной красоты. Многие заметили неестественно пухлые губы и выдающиеся скулы звезды. По мнению фанатов, Климова исполнила мечту большинства женщин и стала невероятно похожа на Анджелину Джоли, но только в ее случае это, скорее, недостаток, чем достоинство.