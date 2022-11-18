Екатерина Климова заставит вздрогнуть: от природной красоты следа не осталось
Звезда стала полной копией голливудской актрисы.
Екатерина Климова — одна из самых красивых актрис отечественного кинематографа. Однако теперь интернет-пользователи твердят о том, что звезда экрана покинула эти ряды. Всему виной резкие перемены в ее внешности.
В социальных сетях артистка поделилась своим новым снимком, сделанным в салоне авто. Не исключено, что знаменитость хотела похвастаться своей пышной грудью — для этого она облачилась в топ с весьма глубоким вырезом в области декольте. Но все внимание подписчиков было привлечено к лицу Климовой.
Фолловеры пришли к неутешительному выводу о том, что актриса побывала в кабинете косметолога и лишилась своей природной красоты. Многие заметили неестественно пухлые губы и выдающиеся скулы звезды. По мнению фанатов, Климова исполнила мечту большинства женщин и стала невероятно похожа на Анджелину Джоли, но только в ее случае это, скорее, недостаток, чем достоинство.
«Исчезла природная красота, индивидуальность», «Не надо второй Джоли! Вернитесь к Кате Климовой!», «Ну почему женщины думают, что большие губы — это красиво?», «У Екатерины своя была красота, неописуемая, ни на кого не похожая. А теперь что... А теперь Джоли», — отмечают подписчики в комментариях.