Екатерина Климова сразила фанатов наповал «честными» кадрами (видео)

Прославившаяся благодаря ролям очаровательных красоток Екатерина Климова дала поклонникам новый повод поговорить о себе. На этот раз зрители не смогли пройти мимо внешнего вида знаменитой актрисы.

Бывшая жена Игоря Петренко вот уже не первый год умело совмещает работу в кино и воспитание троих детей. У Климовой находится время и на косметические процедуры, распространяться о которых Екатерина не спешит.

Так, очередное видео, на котором звезда показала себя без прикрас, получило немало откликов у аудитории. Комментаторы как один вторили: тот факт, что Климова совсем не меняется с годами, вызывает у них неподдельное удивление.