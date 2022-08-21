Екатерина Климова сразила фанатов наповал «честными» кадрами (видео)
В последнее время актриса нечасто балует аудиторию.
Прославившаяся благодаря ролям очаровательных красоток Екатерина Климова дала поклонникам новый повод поговорить о себе. На этот раз зрители не смогли пройти мимо внешнего вида знаменитой актрисы.
Бывшая жена Игоря Петренко вот уже не первый год умело совмещает работу в кино и воспитание троих детей. У Климовой находится время и на косметические процедуры, распространяться о которых Екатерина не спешит.
Так, очередное видео, на котором звезда показала себя без прикрас, получило немало откликов у аудитории. Комментаторы как один вторили: тот факт, что Климова совсем не меняется с годами, вызывает у них неподдельное удивление.
«Катенька, вы самая прекрасная женщина, актриса и вообще обалденная. Я Вас обожаю!», «Выглядите невероятно молодо!», «Статуэточка! Кожа как у девочки», «Красива, влюбляете в себя сразу», «Как вам удалось сохранить цветущий вид?» — забросали звезду комментариями дотошные пользователи