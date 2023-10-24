Эх, Вася, Вася: вот каким стал хулиган из «Ералаша» спустя 28 лет

В свое время «Ералаш» был настоящей кузницей талантов. Киножурнал подарил публике множество восходящих звезд, ярких и талантливых детей. Не исключением стал и Павел Степанов. В 70-е юный актер оказался символом юмористической передачи. Мальчик играл едва ли не в каждом выпуске, но запомнился в первую очередь как хулиган Вася.

Сотрудничество артиста с «Ералашем» длилось более 30 лет: Степанов снимался в программе и во взрослом возрасте. После школы знаменитость грезила о театральном, но после провала на вступительных экзаменах парень загремел в армию, а позже поступил в Политехнический университет. Уже много лет актер занимается радиотехникой.

Павел Степанов женат. Когда-то артист хотел, чтобы и его дочь Даша снялась в «Ералаше», но девочка так и не прошла кастинг. Знаменитость признается, что мечты об актерской славе так не ушли в прошлое. Степанов регулярно появляется в эпизодических ролях и страстно желает однажды сыграть Лешего.