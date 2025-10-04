«Эх, Вася-Вася»-тест: покажет, как хорошо вы помните «Любовь и голуби»

«Любовь и голуби» — не просто фильм, это живое воспоминание о советском дворе, милых, хоть и сварливых соседях, и том самом «курорте», где всё пошло не по плану. Его невозможно посмотреть один раз — он возвращается в разговорах, интонациях, шутках.

Здесь каждый герой — как родственник. Василий, который «курортом соблазнился». Надя, которая «не лезла в душу». Людка и дядя Митя — с его рассуждениями о любви, голубях и Дне взятия Бастилии, которые давно разошлись на цитаты.

Но вот вопрос: насколько хорошо вы помните все эти фразы, сцены и лица? Сможете ли без запинки закончить реплику Раисы Захаровны или вспомнить, кого Людка провожала на службу?

Проверьте себя. Этот тест пройдут только те, кто знает, что «любовь» — это не диагноз, а состояние души. «Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает.