«Эх ты, коза…»: кого из актрис СССР так назвал Михалков — знатоки «Что? Где? Когда?» поняли не сразу, а вы? (тест)

Советское кино — это целый мир за кадром: забавные случаи, легендарные фразы и личные шутки, которые становились частью истории. Иногда за одной смешной фразой скрывается целая история взаимоотношений великих людей.

Знатоки программы «Что? Где? Когда?» обожают такие вопросы. Здесь мало просто вспомнить фильм или имя актера — нужно обладать почти детективной эрудицией, чтобы соединить разрозненные факты, узнать в курьёзной истории её главных героев и докопаться до истины.

Мы уже задавали нашим читателям один такой вопрос из программы. И вот снова предлагаем вам ощутить себя в роли знатока.

Сможете ли вы ответить на вопрос, который требует не только знаний, но и тонкого понимания контекста эпохи? Проверим, уловите ли вы ниточку, ведущую к разгадке.

