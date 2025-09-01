Эх, молодежь: зумеры выбрали три любимых советских фильма — боготворят Тарковского, но смотрят Гайдая

Советская классика традиционно ассоциируется с «фильмами для родителей» — теми, что вечно идут по телевизору и навевают скуку на молодежь. Но оказалось, что у зумеров к старому кино совсем другой подход.

ВК опросила пользователей, и результаты удивили: молодые смотрят и культовые картины, и разные новинки. В числе современных (более-менее) фаворитов они назвали «Брата» и «Брата 2». А еще 27% опрошенных проявляют интерес к лентам советской эпохи.

Что оказалось в топе

«Иван Васильевич меняет профессию» — абсолютный лидер. Комедия Леонида Гайдая, где царь Иван Грозный попадает в советскую квартиру, а инженер Тимофеев — открывает портал в XVI век, спустя полвека после премьеры все еще работает на ура. Молодые зрители ценят легкость и безупречный юмор, а цитаты давно живут в мемах.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», а также «Бриллиантовая рука» делят второе и третье место. Гайдай вообще оказался главным любимцем поколения Z. Его фильмы зумеры смотрят с большим удовольствием, так как ценят легкость и уютную атмосферу. В топ также попали «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит».

С актерами все тоже довольно предсказуемо: Юрий Никулин, Евгений Леонов, Андрей Миронов, Георгий Вицин — это иконы, которых зумеры почитают, любят и уважают.

С режиссерами ситуация интереснее. Любимцами стали Леонид Гайдай и Эльдар Рязанов, но рядом с ними молодежь поставила и Андрея Тарковского. Причем не просто из уважения: сразу два его фильма — «Солярис» и «Андрей Рублев» — вошли в их топ «самого значимого кино для всего мира».

Получается, для зумеров Тарковский — это не занудная «обязаловка», а автор, чьи медитативные образы и сложные идеи получается анализировать и воспринимать серьезно. Парадокс прост: смеются зумеры с Гайдая, а философствуют вместе с Тарковским.

