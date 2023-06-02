Егор Крид ввязался в скандал с финалисткой шоу «Голос.Дети»: вот что случилось

Будучи судьей музыкального шоу «Голос.Дети», Егор Крид старался выбирать в свою команду ярких участников с большим потенциалом. В их числе оказалась и Милана Пономаренко. Она дошла до финала, но заняла лишь второе место.

Знаменитый рэпер всеми силами старался поддерживать свою подопечную. А вскоре исполнитель сообщил поклонникам, что намеревается записать с талантливой девочкой совместный трек. В Сети даже появилась информация о том, что музыканты снимают клип на песню и совсем скоро ожидается релиз.

Однако внезапно разгорелся громкий скандал. Милана начала развивать свою сольную карьеру и наняла продюсера, который помогал ей с продвижение. Об этом узнал Егор и не на шутку разозлился из-за того, что его подопечная решила обзавестись собственной командой. В итоге рэпер отменил выход трека и даже удалил переписку с Пономаренко. Юная певица тяжело переживала по поводу ссоры с кумиром, и, по сообщению портала Super, ей даже пришлось отправиться к психотерапевту.