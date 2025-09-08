Меню
Киноафиша Статьи Его звали в Голливуд, а он стал ведьмой в «Вие»: этот актер сыграл во многих хитах СССР — не получил ни наград, ни званий (фото)

8 сентября 2025 08:27
Но это не помешало ему надолго запомниться не одному поколению зрителей.

Культовый фильм «Вий» (1967) стал эталоном советского мистического кино. И, пожалуй, многим зрителям особенно хорошо запомнилась страшная ведьма. Каково же было удивление зрителей, когда они впервые узнали, что под сложным гримом скрывался... мужчина.

Кто сыграл ведьму в фильме «Вий»?

Роль молодой панночки, оборачивающейся древней колдуньей, исполнила Наталья Варлей. Но для образа старухи-ведьмы режиссеры искали кого-то другого.

Перебрав множество кандидатур, они почти утвердили на роль Георгия Милляра — легендарную «Бабу-Ягу» советского кино. Однако побоялись, что зрители узнают его и не воспримут ужас всерьез.

Решение нашлось случайно. В картине Андрея Тарковского «Андрей Рублёв» (1966) режиссеры заметили эпизодического актера с пронзительным и тяжелым взглядом — Николая Кутузова.

Его фотопробы в гриме ведьмы оказались настолько пугающими, что сомнений не осталось — это идеальный кандидат.

Необычная судьба актера, который мог покорить Голливуд

Николай Кутузов был человеком уникальной судьбы и образования. Родившийся еще в XIX веке (1897 г.), он свободно владел несколькими языками, прекрасно пел и декламировал классику.

Его кинодебют состоялся в 1925 году в немом фильме «Крест и маузер». В 1927 году во время поездки в Берлин ему предложили выгодный контракт в Голливуде. Но Кутузов, будучи патриотом, отказался от карьеры за границей и вернулся в СССР.

Долгая жизнь в кино, но ни наград, ни званий

Несмотря на небольшую известность, Кутузов снялся в полусотне картин, включая культовые «Тихий Дон», «Война и мир», «12 стульев», «Бег»

Он никогда не получал званий и наград, но остался в истории кино благодаря одной из самых пугающих ролей — ведьмы в «Вие». Его не стало в 1981 году, но образ, созданный им, до сих пор заставляет зрителей содрогаться.

Этот случай — яркий пример того, как эпизодическая роль может стать визитной карточкой актера и навсегда вписать его имя в историю кинематографа.

Ранее мы писали: «Как не потрогать такую?!»: на съемках этого фильма СССР произошел странный случай — тогда умолчали, а сейчас не стали бы

Фото: Кадры из фильмов «Вий» (1967), «Крест и маузер» (1925), «Вечный зов» (1973-1983)
Ольга Назарова
