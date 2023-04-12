Дед себе такого не позволял: внук Янковского привел россиян в ярость

Иван Янковский шокировал своих подписчиков неожиданной публикацией. В социальных сетях он поделился рассуждениями о прошедших годах жизни, чем разозлил фанатов.

Дело в том, что артист признался: своим успехом он обязан исключительно себе. Пользователи Сети не оценили это заявление, вспомнив, что он происходит из знаменитой актерской династии, его дедушка — Олег Янковский, а отец — Филипп Янковский. Это прославленные артисты и кумиры миллионов.

Как отметили подписчики, 32-летней звезде «Фишера» нужно быть внимательнее в заявлениях и трезво оценивать свой талант и известность более скромных родственников.

«Будьте скромнее в своих высказываниях», «Чего бы ты добился без деда?», «Смешно такое читать», «Всего добился сам, очень смешно», — комментируют запись пользователи Сети.

Янковский же предпочел не комментировать нападки поклонников. Десятки язвительных комментариев он оставил без ответа.