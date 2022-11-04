Его заставили стать отцом: этот факт о Хулио Иглесиасе изумит любого

Хулио Иглесиас знаменит не только своей карьерой, но и личной жизнью. Артист несколько раз был женат, завел множество ярких романов и покорил миллионы сердец. А однажды его даже заставили принудительно стать отцом.

Долгое время считалось, что у артиста восемь детей. Однако несколько лет назад в суд Испании обратился Хавьер Санчес, сын португальской балерины, с которой у музыканта был роман в 1975 году. Молодой человек утверждал, что он является наследником Иглесиаса, но певец отказывался признать это.

Санчес, чтобы доказать свою правоту, даже пошел на хитрость: он похитил у одного из сыновей музыканта бутылку воды для проведения ДНК-теста, который дал положительный результат. Однако суд встал на его сторону не из-за результатов экспертизы, а из-за внешнего сходства. Якобы Санчес не мог быть настолько похожим на Иглесиаса, если бы не был его родственником.

С тех пор музыканту пришлось признать своего наследника. Неизвестно, поддерживают ли они связь после суда или нет.