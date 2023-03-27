Его запомнили дряхлым стариком: каким же красавцем был Джигарханян в 25 лет (фото)

Армена Джигарханяна зрители запомнили по его возрастным ролям, где он предстал дряхлым стариком. Сегодня уже мало кто вспомнит, как выглядел именитый артист на заре своей карьеры.

Свой актерский путь Джигарханян начал в конце 50-х годов, когда ему было 20-25 лет. Первые работы не принесли ему популярности, хотя с участием артиста выходило каждый год от двух до пяти киноработ. Один из ярких образов он воплотил в картине «Перед восходом солнца».

Стоит признать, что в начале 60-х Армен Борисович был эталонным красавцем: мужественные черты лица, черные волнистые волосы, пронзительный взгляд. Неудивительно, что уже тогда многие женщины сходили с ума от актера.

Слава пришла к Джигарханяну намного позже. Всесоюзную популярность актеру принесли роли в картинах «Здравствуйте, я ваша тебя!» и «Место встречи изменить нельзя». В 80-х Армен Борисович стал одним из самых востребованных артистов в стране. Даже развал Союза не повлиял на карьеру Джигарханяна — актер активно продолжал сниматься в кино и в 90-е.

В нулевых Армен Борисович тоже не остался без работы и засветился в таких нашумевших хитах, как «Бандитский Петербург» и «Моя прекрасная няня», и очаровал своей игрой уже молодую аудиторию.