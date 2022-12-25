Его заказали: не поверите, что с Круглым из «Брата» случилось в реальной жизни

Сергей Мурзин попал на съемочную площадку «Брата» благодаря счастливой случайности. На пробы он приехал в образе типичного бандита, чем так вдохновил Алексея Балабанова, что он тут же доверил ему роль Круглого. Оказалось, что реальная жизнь актера сама могла бы стать основой для захватывающего криминального фильма.

Несколько лет назад он выступил на программе на одном из федеральных каналов со скандальным заявлением. По словам Сергея, его вторая жена Ксения Христич собиралась организовать его убийство. Актер узнал об этом от их общего приятеля, к которому женщина якобы обратилась с просьбой найти киллера. Христич все обвинения отрицала, утверждая, что ей нечего делить с экс-супругом, ведь опека над детьми и квартира достались после развода ей.

Более того, Мурзин считал, что женщина в браке постоянно ему изменяла и даже родила сына Матвея не от него. Проведенный ДНК-тест доказал родство мальчика и актера. А резонансное шоу закончилось пощечиной, которую появившийся в студии подросток дал Сергею за то, что тот от него открещивался.