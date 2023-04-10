Его выдает только улыбка: Милко из сериала «Не родись красивой» изменился до неузнаваемости

Главной ролью в карьере Виталия Егорова стал модельер Милко в теленовелле «Не родись красивой». Артист так правдоподобно перевоплотился в своего героя, что зрители перестали узнавать его без фирменных бакенбард и вьющихся рыжих волос.

При этом Егоров продолжал активно сниматься в кино и сериалах, а также играл на театральной сцене. Зрители могли видеть артиста, например, в «Раневской», «Господах-товарищах» или в драме «После тебя», где его коллегой стал Сергей Безруков.

Всего за годы карьеры он принял участие в 47 фильмах и сериалах.

Как отмечают поклонники, внешность прославленного артиста заметно изменилась за прошедшие годы. Для каждой роли он примеряет разные образы, превращаясь в нового человека. Например, для детектива «Загадка Пифагора» он отрастил длинные волосы, примерил строгий костюм, а завершил образ шейным платком. Узнать артиста, как считают преданные фанаты, можно только по улыбке, которая осталась неизменной.