Его все просто забыли: трагическая судьба главного голоса СССР Мартынова

Евгений Мартынов с детства увлекался музыкой, его недюжинный талант отмечали и педагоги, и эстрадная дива Майя Кристалинская. В конце 1970-х парень из Артемовска гремел на всю страну: он сам писал проникновенные тексты и сам исполнял их. Никто тогда и представить себе не мог, что смерть свою он встретит в подъезде московской многоэтажки.

«Баллада о матери», «День рождения», «Яблони в цвету» — эти песни на музыку Мартынова исполняли София Ротару, Лев Лещенко и Иосиф Кобзон. Во времена, когда нормальная зарплата не превышала 150 рублей, доходы эстрадного певца, визитной карточкой которого стала полная лиризма «Лебединая верность», доходили до 40 000 рублей.

В конце 1980-х на сцену вышли новые группы и течения. Творения певца и композитора стали меньше продаваться, а сам он стал менее востребованным. Утешение Мартынов искал в алкоголе.

За неделю до гибели он спел на «Песне года-90» свою последнюю песню «Марьина роща». Гибель исполнителя окутана тайной. 3 сентября он пошел договориться о ремонте машины. По одним данным, ему стало плохо в лифте. Официальная причина — острая сердечная недостаточность. Однако талантливого композитора обнаружили в соседнем доме — он был весь крови, но еще живой. Медики не успели вернуть звезду эстрады к жизни.