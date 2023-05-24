Его время ушло: модницы поставили Александра Васильева на место

Благодаря программе «Модный приговор» к советам Александра Васильева стали прислушиваться все россиянки. Ведущий в стильных пиджаках всегда знал, как превратить «серую мышку» в настоящую леди, поэтому зрительницы не сомневались в его профессионализме.

Историк всегда придерживался мнения, что женщина должна выглядеть элегантно и возвышенно. В дамском гардеробе обязаны быть платья на любой случай. И, конечно, никак не обойтись без каблуков. Но молодые модницы по всему миру доказывают 64-летнему Васильеву обратное.

Туфли на шпильке становятся неактуальной обувью, и красавицы теперь предпочитают более удобные варианты. К примеру, на Met Gala знаменитая Ирина Шейк появилась в белых кожаных балетках. А на недавнем Каннском кинофестивале актриса Дженнифер Лоуренс продемонстрировала обычные черные вьетнамки. Ее образ получился нестандартным и из-за этого весьма интересным.