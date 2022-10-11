Его «Вечной любви» подпевала вся страна: куда пропал Денис Майданов
За время пандемии музыкант написал новый альбом, порадовавший поклонников.
Настоящему меломану не надо объяснять, кто такой Денис Майданов. Задолго до того, как стать знаменитым со своими собственными песнями, уроженец саратовского города Балаково писал хиты для суперзвезд отечественной эстрады — Иосифа Кобзона, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Жасмин и других.
А затем Майданов написал для «Авторадио» песню «Это радио — „Авторадио“», которая стала официальным гимном радиостанции. После этого президент «Авторадио» Александр Варин предложил Денису поставить в эфир одну из его песен под названием «Вечная любовь».
Именно с этого момента к Денису пришла всероссийская слава, которая потом принесла ему множество музыкальных премий и наград: «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года» и так далее.
В последние годы из-за пандемии коронавируса поклонники Майданова почти не слышали о том, как живет их любимый исполнитель. Но весной 2021 года певец вернулся с новым альбомом под названием «Я остаюсь».
Оказалось, что почти всю пандемию он писал песни, которые и представил публике. Фанаты исполнителя остались в полном восторге. Они считают, что к ним вернулся тот самый, «старый» Денис Майданов.