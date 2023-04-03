Его участь незавидна: куда пропал стрелец с дергающимися ушами из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» стала всесоюзным хитом благодаря великолепной режиссуре и гениальной актерской игре. Отличились исполнители не только главных ролей, но и второстепенных.

Невозможно забыть колоритного стрельца из войска Ивана Грозного, который виртуозно шевелил ушами. Роль сыграл Анатолий Калабулин, ставший украшением многих эпизодов. На самом деле у него не было актерского образования. Анатолий работал инженером в совхозе, чем и зарабатывал себе на жизнь. Однажды его специфичная внешность понравилась режиссерам, которые начали приглашать его в эпизоды.

Первой киноработой Калабулина стали съемки в комедии «Похищение». Затем последовала роль стрельца из фильма Гайдая. Также Леонид Иович пригласил Анатолия в картину «Не может быть!», где тот сыграл гостя. Возможно, творческая карьера Калабулина сложилась бы удачнее, если бы не ранняя смерть. Его не стало в 1981 году. Анатолий скончался от цирроза печени в 43 года. Участь комичного актера оказалась печальной и драматичной.