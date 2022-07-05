«Его убрали»: грандиозному провалу «Сватов» нашлось объяснение

Фанаты все меньше и меньше довольны новыми сериями.

Анатолий Васильев рассказал об ошибке продюсеров при создании сериала «Сваты». Как уверен артист, руководство проекта не должно было менять главного режиссера.

Первый сезон популярного шоу вышел в 2008 году, а работал над ним Юрий Морозов. Однако уже в следующих выпусках продюсеры заменили постановщика на Андрея Яковлева, который и проработал до финала проекта, что, как уверен Васильев, весьма негативно сказалось на шоу. По словам знаменитости, именно Морозов смог сделать сериал настолько популярным среди зрителей. Поэтому его отсутствие в проекте — большая ошибка, ведь недовольство зрителей с каждым сезоном только увеличивалось.

«То, что его убрали, — это, конечно, потеря для ленты», — цитирует слова артиста портал News.

Также он отметил, что работа постановшика над первым сезоном и фанатами, и актерами незаслуженно забыта. По мнению знаменитости, такое отношение к режиссеру он считает «странным» и несправедливым.

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