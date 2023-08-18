«Его руки и ноги»: врачи замалчивали правду об успешном восстановлении Костомарова

Роман Костомаров не так давно выписался из больницы после тяжелой болезни и ампутации конечностей, но его реабилитация только начинается. Клинический психолог Татьяна Маремпольская рассказала порталу Sport24 о том, какую роль в лечении фигуриста играет его супруга.

По мнению эксперта, именно от Оксаны Домниной во многом зависит восстановление спортсмена. После подобного лечения особенно важно, чтобы близкие были рядом и помогали пациенту почувствовать себя хорошо. Ни один врач не сможет сделать для человека столько, сколько его близкие люди.

«Она его руки и ноги», — заявила специалист.

Жена Костомарова все эти месяцы была рядом и делала все, чтобы реабилитация фигуриста проходила успешно. Психолог считает, что душевная связь между Романом и Оксаной в этой ситуации оказалась критически важной. Не зря сам спортсмен называл супругу и детей своими спасителями.