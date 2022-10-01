Его рождение стало кошмаром: как сейчас живет 62-летний сын Брижит Бардо

У звезды кино Брижит Бардо есть единственный сына Николя. Но актриса так и не смогла полюбить своего наследника. Ребенок был нежеланным, но из-за запрета абортов Бардо пришлось родить, о чем она всю жизнь жалела.

Брак актрисы с отцом ребенка – актером Жаком Шарье – быстро распался: у Шарье был деспотичный характер и к тому же Бардо все чаще предпочитала общество других мужчин. После развода маленький Николя остался с отцом.

Когда в 12 лет мальчик приехал в гости к своей маме, Брижит Бардо быстро выпроводила его, сославшись на то, что в обед в доме будет много гостей. Маленький Николя вернулся домой в слезах. Впоследствии они не раз пытались наладить отношения, но все тщетно.

Когда Николя вырос, но поступил на экономический факультет, играл на фортепиано, сочинял музыку и даже подрабатывал манекенщиком. Молодой человек женился на норвежской модели Анне-Лин Бьеркан, не пригласив на свадьбу знаменитую маму, из-за чего Бардо была в ярости.

Сейчас Николя 62 года, и он живет с супругой в Осло. У пары двое взрослых дочерей – Анна Камилла и Теа Жозефина, подарившие им внуков.