Его преследовал злой рок: как оборвалась жизнь советского секс-символа

Юрий Каморный был одним из самых красивых и узнаваемых актеров СССР, настоящим секс-символом семидесятых годов. Любимец публики успел за свою недолгую карьеру сняться в таких советских кинохитах, как «Освобождение», «Стрелы Робин Гуда», «Дверь без замка» и других.

Но вот за пределами съемочной площадки жизнь актера складывалась трагически. Еще в детстве он перенес менингит, а с возрастом это стало отражаться на его поведении: появились нервные срывы, которые Каморный регулярно снимал спиртным. Сказались и несколько сотрясений мозга, полученных во время съемок.

Последним днем жизни Юрия Каморного стало 27 ноября 1981 года. Именно в тот день соседи 37-летнего актера услышали из его квартиры женские крики и вызвали милицию. Приехавшие стражи порядка застали Каморного в невменяемом состоянии: он держал кинжал у горла женщины и никого к себе не подпускал.

После предупредительного выстрела в воздух артист продолжал кричать и оскорблять сотрудников милиции, при этом кинжал так и не бросил. Тогда один из милиционеров выстрелил Каморному в ногу. Пуля пробила ему бедренную артерию, и от обильнейшего кровотечения Юрий скончался буквально через несколько минут еще до приезда скорой помощи.