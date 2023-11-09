Его полюбил весь СССР, а он страдал: фильм про нофелет разделил жизнь Панкратова-Черного на до и после

Анатолий Эйрамджан писал сценарий комедии «Где находится нофелет?» специально под Александра Панкратова-Черного. Это главная причина, по которой тот так гармонично смотрелся в роли Гены. Зрители приняли картину с восторгом. Многие не знали, что она сильно изменила жизнь народного любимца.

В ленте актер будто играл самого себя. В реальной жизни он был тем еще ловеласом. Прямо на съемках у знаменитости разгорелся очередной роман.

Панкратов-Черный по уши влюбился в Веронику Изотову, с которой его и прежде связывали романтические отношения. Встреча после длительного расставания вскружила голову обоим, но эта интрижка заставила мачо страдать.

Он позвал возлюбленную замуж, и та согласилась. При этом у звезды была гражданская жена Юлия, которая родила ему сына. В любом случае законный брак с коллегой по цеху долго не продлился.

Изотова не мешала Александру Васильевичу регулярно выпивать и ухаживать за другими женщинами. В результате он понял, что рядом с такой супругой просто пропадет, и вернулся к Юлии.