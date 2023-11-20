Его покажут на всех новогодних концертах: только один артист смог утереть нос Киркорову

В ноябре наступает пора съемок новогодних телепередач. Редакторы программ заранее готовят шоу для миллионов телезрителей и записывают выступления артиста. Сетка телевещания в этом году не будет сильно отличаться от прошлогодней: на экранах публика увидит знакомые лица. Разве что один певец затмит своих маститых коллег.

Он будет на каждом крупном канале. Его песни можно будет услышать сразу после обращения президента России. Речь идет о Ярославе Дронове, более известном как SHAMAN. Певец, признанный россиянами артистом года, прозвучит в новогоднюю ночь из каждого утюга: от «Голубого огонька» до «Квартирника у Маргулиса».

В 2022-м поклонники Ярослава Дронова с Дальнего Востока подготовили для жителей европейской части России список с точным временем выступления певца на каждом канале, чтобы фанаты его точно не пропустили. Вероятно, похожая практика будет и в этом году.