Его «похоронили заживо»: актер Янин продолжает улыбаться, несмотря на страшный недуг

2 сентября страну ужаснула новость о смерти сорокалетнего актера Алексея Янина. Его семья пережила несколько страшных часов, пока не выяснилась правда: артист жив и находится в больнице. Сообщение было запущено мошенниками.

Дарья Янина рассказала СМИ, что в августе ее супруг проходил реабилитацию, когда у него начались судороги. Алексея отправили в больницу, а первого сентября перевели в НИИ имени Склифосовского. На следующий день девушке позвонили с неизвестного номера и сообщили, что супруга не стало.

Семья едва смогла взять себя в руки и начать подготовку к похоронам. Только к вечеру сотрудники ритуального агентства связались с главным врачом НИИ и выяснили, что Янин остается в реанимации. Жене актера никто из больницы не звонил. Вся эта история оказалась делом рук мошенников. От них пострадала еще одна семья, получившая ложное известие о смерти близкого.

Хотя состояние Алексея после перенесенного инсульта остается очень тяжелым, мужчина старается бодриться и даже улыбается для фото.